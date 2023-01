Macrobatuda de matinada a l'entorn de la discoteca Waka

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu la matinada d'aquest dissabte a la discoteca Waka, amb un balanç de 906 persones identificades, 10 denunciades per tinença de drogues i 1 altra denunciada per manca de respecte als agents de l'autoritat. La macrobatuda s'ha fet al voltant de dos quarts de tres de la matinada i ha aplegat prop d'un centenar d'agents dels Mossos, entre els quals membres dels antiavalots, de seguretat ciutadana i de la policia administrativa.

La discoteca Waka, dins el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, ha estat protagonista de diversos incidents en els últims anys amb greus aldarulls a les portes del recinte, baralles a l'interior, incidents racistes i agressions sexuals. L'última polèmica va ser la difusió d'un vídeo d'una menor fent una fel·lació a un jove en plena pista de ball. La mare de la noia va presentar una denúncia per agressió sexual al·legant que la seva filla no recordava res i que podia haver estat drogada.

Dues denúncies per la difusió d'un vídeo de contingut sexual gravat en una discoteca Waka

A principis de novembre, un dispositiu policial a l'exterior de de la discoteca Waka va acabar amb llançament de pedres, dos agents ferits lleus i dos joves detinguts acusats d'atemptat a l'autoritat. Pocs dies abans, una menor va denunciar una agressió per un membre de seguretat de la discoteca durant la nit de la Castanyada. El propi ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha assegurat sentir-se "indefens" per "l'activitat insegura i problemàtica" a la discoteca Waka, i ha reclamat a la Generalitat que actuï.

Totes les persones que hi havia a l'interior han estat escorcollades i identificades a través dels DNI i, posteriorment, han pogut abandonar la sala de festes. També s'han identificat els vigilants de seguretat, controladors d'accessos i la resta del personal de la discoteca.

La macrobatuda policial d'aquesta matinada a la discoteca Waka ha estat supervisada 'in situ' pel comissari en cap dels Mossos , Eduard Sallent, i ha comportat el desplegament d'una dotzena de furgonetes dels Mossos i prop d'un centenar d'agents. Els policies han entrat a la discoteca, s'ha aturat la música i s'han obert els llums. La megafonia ha explicat als assistents que s'estava duent a terme un dispositiu policial de seguretat a l'entorn de l'oci nocturn.

Els responsables del local se senten perseguits

La discoteca ha emès un comunicat en què assegura que amb la macrobatuda de la nit de divendres a dissabte es vol "desprestigiar" la seva imatge i reputació, "i provocar un impacte negatiu en l'opinió pública".

La propietat denuncia que tot plegat es tracta d'un "complot mediàtic per perjudicar el bon nom de la sala i forçar el seu tancament de forma injustificada i arbitrària". Assegura que les actes aixecades pels Mossos no recullen "cap infracció de la normativa vigent" i que el dispositiu policial va ser "absolutament injustificat, desproporcionat i arbitrari".

El comunicat sosté que "la sala Waka és una discoteca segura, que compleix tota la normativa que li resulta d'aplicació i que no hi ha passat ni hi passa res".