Las tortas de Inés Rosales tienen 112 años de historia. Su sabor es único e inconfundible. Podríamos casi asegurar que no hay persona que no las haya probado alguna vez en su vida, pero, si es tu caso, no tienes excusa para no hacerlo, porque en Ahora o Nunca nos han desvelado la receta original (aunque las manos de sus labradoras son únicas e inigualables).

La historia de las tortas Antes de poner las manos en “la masa”, ¿qué tal un poco de historia de este manjar? Las legítimas acreditadas tortas de Inés Rosales se elaboran desde 1910. Están hechas a mano y destacan por un ingrediente único, el aceite de olive virgen extra, un tesoro gastronómico de este país y una receta tradicional andalusí. El virgen extra que se selecciona para las tortas tiene una cata previa y especial, hay que hacer muchas pruebas para que este, que es el único ingrediente que lleva la torta como conservante, sea de la máxima calidad. En ese sentido, la receta tradicional de las tortas de aceite permite su conservación sin añadir aditivos. Emisión en árabe El aceite de oliva, la perla de España (parte III) Escuchar audio Para descubrir todos los secresto estas inconfundibles tortas de aceite, en Ahora o Nunca nos hemos trasladado hasta su fábrica en Sevilla, concretamente en Huévar del Aljarafe. Allí las labradoras faenan sin cesar y llegan a elaborar 23 tortas al minuto, es decir, moldean con sus propias manos un total aproximado de 5.797 tortas por día.