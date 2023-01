No te podrás quejar de todas las opciones que esta noche del jueves te ofrece RTVE. Para los amantes del deporte, La 1 ofrece en directo los cuartos de final de la Copa del Rey, el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Justo después, no cambies de canal, porque llega el concurso Todos contra 1. Puedes ganar hasta 100 000 euros desde el sofá de tu casa, ¿vas a perder esta oportunidad? Si prefieres entretenerte mientra aprendes, coge el mando y pon La 2, que esta noche emite El condensador de fluzo. Opciones para todos los gustos, si no te has decidido, ¡sigue leyendo!

20:50 horas, en La 1: Copa del Rey | Real Madrid - Atlético de Madrid El Real Madrid juega en casa esta noche contra el Atlético de Madrid, el berdi madrileño. Son los cuartos de final de la Copa del Rey, que podrás seguir en directo a partir de las 20:50 horas en La 1 o en streaming en RTVE Play. Los de Ancelotti no se lo pondrán fácil a los de Simeone, pasaron a cuartos gracias a una espectacular remontada contra el Villareal. El conjunto rojiblanco sufrió para pasar de fase tras un encuentro muy igualado contra el Levante. El ganador de este partido llegará hasta la semifinal. Horario y dónde ver hoy en TV gratis el Real Madrid y Atlético de Madrid PATRI CAMPOS

22:50 horas, en La 1: Todos contra 1 Si te dieran la oportunidad de ganar 100 000 euros desde casa, ¿la despercidiarías? Después de ver el partido, no cambies de canal, porque empieza Todos contra 1, el concurso de televisión más participativo de la historia. Solo necesitarás un móvil y mucha concentración para responder las preguntas correctamente. Cualquiera puede llevarse el premio final. Para jugar solo tienes que descargarte la aplicación, ¡es muy sencillo! Te enseñamos cómo hacerlo. Todos contra 1 | Descárgate la aplicación para poder jugar y ganar hasta 100.000 euros RTVE.es