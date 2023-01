Christina Rosenvinge ha pres una decisió insòlita: recuperar les cançons del seu primer disc en solitari, ‘Que me parta un rayo’. La cantant, actriu i escriptora sempre ha renovat el seu repertori cada deu anys i mai havia mirat enrere. En l’entrevista al ‘Late Xou amb Marc Giró’, Christina Rosenvinge diu que no és “amiga de la nostàlgia” i que interpretar temes passats li “semblava com treure el fons d’armari que ja no encaixa”.

Tot i això, la cantant es troba en plena gira per celebrar el 30è aniversari del seu històric àlbum i el pròxim dissabte 4 de febrer tornarà a tocar cançons com ‘Tu por mí’, ‘Voy en un coche’ o ‘Alguien que cuide de mí’ a la Sala Paral·lel de Barcelona, en el marc del Festival Guitar BCN. El canvi va ser provocat per una publicació a Instagram i la resposta de la gent.

“Se sortia de la cosa musical, era gairebé sociològic“

“Quan vaig fer el post”, explica l’artista, “la reacció va ser tan bonica... perquè la reacció de la gent no tenia res a veure amb les cançons, en realitat, era com: ‘aquest disc me’l posava la meva mare, aquest disc és el meu primer amor, jo vaig aprendre a tocar amb aquest disc’”. “Se sortia de la cosa musical, era gairebé sociològic”, assegura Rosenvinge.

Després de llegir aquesta allau de comentaris, la cantant va decidir tornar a tocar les cançons de l’àlbum, però “des de la persona que soc ara, que és molt diferent d’aquella que les va escriure”.