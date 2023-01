La muerte de Jeremy Ruehlemann a sus 27 años ha dejado desolado al mundo de la moda. El modelo compartía agencia con el actor Channing Tatum y el top model Tyson Beckford. Todavía no han trascendido las causas de su inesperado fallecimiento. Tenía una carrera muy prometedora por delante, pero quienes ahora se despiden de él en redes no le recuerdan por su talento sobre las pasarelas ni por ser "el hombre más hermoso", según el diseñador Christian Siriano. Quienes hoy le dicen adiós destacan su bondad, el amor que dio sin esperar nada a cambio y los buenos momentos que compartieron junto a él.

Su novia, Mary-Brian Clarke, ha utilizado sus redes sociales para despedirse públicamente de Jeremy Ruehlemann. Así empieza la desgarradora carta: "Nunca se me dieron bien las palabras, por eso me escribiste a máquina mis textos o, mejor aún, leíste mi mente y ya sabías lo que quería decir sin que yo tuviera que decirlo. El amor de mi vida sería un eufemismo", confiesa rota de dolor. En el texto cuenta cómo se enamoraron y lo fácil que resultaron las cosas entre ellos desde el principio: "Desde el día 1, hace años, dijimos que algo sobre nosotros encajaba perfectamente. Nuestros cuerpos y mentes encajan perfectamente como un rompecabezas. Por eso me llamaste tu pequeña pieza de rompecabezas".

Junto al texto, imágenes y vídeos juntos en los que se nota la conexión tan increíble que había entre ellos, que ahora Mary-brian Clarke guarda como sus objetos más preciados. " Me diste el mayor regalo de amor incondicional, verdadero e inquebrantable, y por eso te estaré eternamente agradecida. Ahora considero mi teléfono un gran tesoro. Un tesoro lleno de horas de videos de lo que es divertirse, miles y miles de fotos de lo que es sonreír genuinamente e innumerables cartas de amor que me has escrito expresando lo que es amar", escribe emocionada.

"Me conoces mejor que yo mismo. Nuestra historia de amor no puede terminar aquí porque odias los malos finales, así que te veré en cada vida de ahora en adelante. Riendo hasta que duela. Nos vemos pronto, capullo. Siempre seré tu pequeña pieza de rompecabezas", así termina la carta de despedida. Los mensajes de cariño de sus seguidores se acumulan en los comentarios.