L’actor i presentador, Santi Millán, ve a ‘Late Xou’ a parlar de la seva participació en la nova sèrie de Netflix ‘Machos Alfa’. “Un paper petit, però intens”, així l’han definit Marc Giró i el mateix Millán. En aquesta ficció, l’actor i presentador és l’encarregat de donar una xerrada sobre la masculinitat tòxica, on assisteixen els protagonistes.

‘Machos Alfa’ es va estrenar el passat 30 de desembre i en vint-i-quatre hores es va convertir en la sèrie més vista de la plataforma Netflix Espanya. Millán diu que la història parla d’una generació d’homes, en la qual s’inclou, “que estem una mica perduts” per l’educació rebuda i que ara han de trencar amb tot això. “Em feu una pena... Ara resulta que estan perduts. Jo flipo, tia”, tanca Giró.

Bicicleta, aurores boreals i el ‘cuarto oscuro’ de la discoteca Metro

L’entrevista ha donat molt de si i Marc Giró ha pogut preguntar sobre diferents temes de la vida personal de Santi Millán. Amb 42 anys, l’actor i presentador va començar a pedalar i va arribar a participar en un mig Ironman. Juntament amb un equip d’esportistes anomenats ‘Imparables’, Millán va afrontar diferents desafiaments i va gravar diversos documentals. “En cap moment vam voler ser èpics, volíem que fos divertit i entretingut”. Actualment, l’artista ha deixat aquesta afició i diu que es pren les coses amb més calma.

També han parlat del seu viatge en parella a Islàndia. Millán tenia moltes ganes de veure una aurora boreal, però en el moment de la veritat “em vaig quedar al cotxe”, reconeix l’actor i presentador. “Estàvem a 20 graus sota zero i no vaig tenir collons de sortir”.

“La pilota va passar per sobre meu i va anar botant cap a la foscor“

L’anècdota més divertida s’ha guardat pel final. Santi Millán ha explicat amb tot luxe de detalls la seva experiència a la discoteca Metro i al ‘cuarto oscuro’. L’artista ha narrat com ell i el seu amic José Corbacho van entrar en aquesta cambra per recuperar una pilota, que hi havia anat a parar. La màquina recreativa de bàsquet es trobava al davant de l’habitació i, després de tocar l’anella, la pilota va anar botant cap a la foscor. “La pilota no la vam veure, però déu-n'hi-do... va ser molt enriquidor”, va dir rient.