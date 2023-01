Los hombres y las mujeres somos egoístas por naturaleza. Así lo afirmaba el filósofo inglés Thomas Hobbes. Cuando somos pequeños nos enseñan a compartir porque, de manera innata, queremos todo para nosotros. ¿A quién no le costaba dejar su juguete preferido a alguien?

El padre de la teoría política moderna considera que lo que nos mueve es cumplir nuestros deseos y seguir nuestros intereses y, por lo tanto, si vivimos en sociedad hacen falta leyes para evitar los conflictos. Y ¿quién impone la ley? El Estado.

Estamos sometidos a normas que garantizan nuestros derechos y nos protegen, pero a la vez delimitan nuestra libertad y determinan lo que está permitido y lo que no. Pero si nos las saltáramos y actuáramos como nos diera la gana, la misma sociedad se encargaría de poner medios para evitarlo. En general, preferimos respetar la autoridad y vivir en paz que infringir leyes constantemente.

¿Por qué aceptamos cumplir leyes?

Una de las frases más célebres de Thomas Hobbes es “Homo homini lupus": el hombre es un lobo para el hombre. Influenciado por la revolución científica, el filósofo identificó las leyes naturales que explican por qué hemos aceptado vivir en una sociedad política que nos obliga a cumplir normas. La respuesta está en la naturaleza: nuestros deseos y acciones están reguladas por leyes que se explican científicamente.

Antes de la aparición del Estado, existía un estado de naturaleza en el que, como lo único que mueve al ser humano es cumplir sus intereses, si actuáramos por libre, acabaríamos peleándonos por cualquier cosa. Sería la guerra de todos contra todos. Para Hobbes, los hombres y mujeres somos egoístas por naturaleza, pero podemos salir de ese estado natural. Según Yves Charles Zarka, profesor de Filosofía Política en la Université París Descartes Sobornne, como el hombre es capaz de cometer tanto el bien y el mal, es necesaria la política y la existencia de leyes para asegurar que lo peor no suceda.

Yves Charles Zarka comenta en 'This is Philosophy', programa disponible en RTVE Play, que cuando el ser humano entra en conflicto se da cuenta de que no puede continuar en ese estado constantemente y que tiene que salir de allí. “Es la propia lógica del egoísmo que nos lleva al conflicto la que nos hace salir de él.”, afirma el profesor. Por lo tanto, el egoísmo individual es lo que nos conduce al nacimiento de la institución del poder político: la aparición del Estado.