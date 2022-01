¿Aristóteles se refiere a Dios cuando habla del primer motor?

¿Un primer motor inmóvil que mueve el universo? Para Aristóteles existe un motor principal que está quieto, es permanente y pone a todo lo demás en movimiento: el universo entero, el planeta Tierra, las plantas, los animales, los seres humanos... Edith Hall, profesora de cultura clásica en el King’s College London, explica en ‘This is Philosophy’, disponible en RTVE Play, que ese primer motor es algo como un principio de la mente o intelecto puro, es decir, no tiene cuerpo sino solo poder intelectual.

“No estamos hablando de Dios tal como lo entendemos nosotros“

Cuando el filósofo habla de ese motor principal, ¿se refiere a Dios? “No estamos hablando de Dios tal como lo entendemos nosotros”, señala Hall. La principal diferencia entre el primer motor de Aristóteles y el Dios de cualquier religión como cristianismo, budismo, islam, hinduismo o zoroastrismo es que no tiene ningún interés en nuestra vida diaria. “Pone todo el universo en movimiento pero no quiere interferir ni intervenir de ninguna manera en la vida humana, ni nosotros podemos influirle”, destaca la profesora. “La consecuencia más importante para los humanos es que tenemos que crear nuestra propia moralidad. No nos castigará si hacemos el mal ni nos recompensará si hacemos el bien. No nos dará una vida después de la muerte. Somos responsables de darnos cada día nuestras propias reglas como seres humanos”, añade.

