Catalunya s'enfronta a una setmana de fred intens i de nevades a cotes baixes. Després d'haver-nos despertat amb temperatures sota zero en molts punts de la comunitat, les baixes temperatures continuaran al llarg del que previsiblement serà una de les setmanes més fredes de l'any segons l'AEMET. Malgrat això, no es compleixen els requisits per qualificar la situació d'onada de fred.

Aquest matí han destacat algunes temperatures molt baixes, com per exemple, els -15º registrats a Cap de Baqueria a Lleida. L'AEMET ha activat el risc taronja per temperatures d'entre 10 i 15 graus negatius a les àrees de la Val d'Aran i al Pirineu de Lleida. A la resta de províncies, s'ha activat l'alerta de color groc per les mínimes que es situaran entre els 8 i els 5 sota zero. A Girona, les protagonistes seran les onades 4 a 5 metres.

Alta demanda d'estufes Aquests dies també es nota un augment de la demanda de les estufes. Bombers recorda que s'han d'ubicar lluny de materials inflamables com mobles o cortines. A Catalunya es produeixen uns 4.500 incendis a les llars cada any i el 65% estan relacionats amb el mal ús que es fa de la calefacció.