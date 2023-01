RTVE recuerda a Lola Flores en su centenario, motivo por el que Cine de barrio emite la película El balcón de la luna (1962), la cinta dirigida por Luis Saslavsky y protagonizada por 'la Faraona' junto a Carmen Sevilla y Paquita Rico. ¿Y quién mejor para hablar de Lola Flores que alguien de la familia. Juan Díaz, más conocido como 'el Golosina', charla con Alaska de su amistad de más de 20 años con Lola Flores, lo que lo convirtió en uno más de la familia. De hecho, Antonio Flores escribió una canción en la que contaba su vida: "Juan el Golosinas". ¿Pero qué fue de él?

'La Faraona' y 'el Golosina', una amistad de sangre

'El Golosina' seguía a 'la Faraona' por las ciudades en las que actuaba, disfrutando de su arte desde lo más alto del gallinero de los teatros. Hasta que un día le contrataron en una sala madrileña como transformista, donde imitaba a Lola. Un día ella misma se presentó: "Me aterraba salir al escenario y que me veira cantar sus temas más conocidos", aseguró en una entrevista. Pero finalmente actuó y Lola Flores pidió que le llevaran hasta su mesa. Le preguntó: "¿Tú me conoces?". Y muerto de la emoción, 'el Golosina' respondió: "Claro, a ti te conocen hasta los ciegos". Fue el inicio de una bonita y duradera amistad. Desde aquel día no se separó de la cantante: se intercambiaron los teléfonos y ella le invitó a almorzar en su casa.

"Lola me quería siempre a su lado, no me dejaba ir y, si dormía una noche en mi casa, me llamaba cada dos por tres con la menor excusa. Me pedía que volviera a su casa para hablar tranquilos, porque se le había ido el sueño", asegura el mejor amigo de 'la Faraona'. Su casa está llena de recuerdos de ella, desde cuadros hasta trajes que vistió en vida. Pese a que le han ofrecido millones por ese legado, no quiere desprenderse de nada de ello: "La ropa de Lola, sus cartas, sus fotografías... estarán conmigo mientras viva", dijo.