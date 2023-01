La directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, visita el 'Late Xou amb Marc Giró' per parlar de la nova exposició 'Intenció poètica' i sobre el rumb que està prenent la institució. Assenyala que "hem de trencar els prejudicis i els estereotips que tenim sobre els museus. I això, també és feina nostra". Dyangani Ose va ser nomenada el juliol del 2021 per substituir Ferran Barenblit i és la primera dona directora del museu.

Els museus, la darrera opció dels joves a l'hora de consumir cultura Elvira Dyangani Ose diu que els museus han d'aconseguir atraure el públic, fer-los més "sexis". La nova col·lecció del MACBA, anomenada 'Intenció poètica', és "dinàmica, no t'imposa un recorregut i situa a les obres i als artistes al centre" explica la directora. La mostra, que anirà canviant al llarg dels pròxims dos anys, compta amb més de 100 obres de quasi un centenar d'artistes i incorpora adquisicions recents i obres en préstec. “Crec que de vegades s'infantilitza molt al públic“ Dyangani Ose també diu que el públic ha de sentir que hi ha diferents nivells de lectura, que no passa res per no entendre un obra o, fins i tot, "rebutjar-la" perquè també "és una manera de respondre a l'art". "Hem d'aconseguir que l'obra i la teva experiència no es vegi travessada per la ideologia del comissari o de la institució", afegeix.