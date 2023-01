L'Audiència de Barcelona manté la presó provisional comunicada i sense fiança per quatre dels acusats de les agressions sexuals en grup de Castelldefels. Considera que podrien reincidir i que hi ha risc de fuga. El cinquè acusat està a l'espera que es resolgui el seu recurs després de declarar aquest dijous.









Segons la resolució del màxim òrgan judicial de Barcelona, els acusats no s'amagaven del que feien, treien pit de les seves gestes sexuals amb altres membres del xat de Whatsapp. Ho feien amb menyspreu i cosificant les dones. Per l'Audiència de Barcelona aquests fets són impropis del segle XXI.

"Feien gala davant altres membres del grup, no partícips materials en els fets, de les seves "gestes" sexuals amb un menyspreu i cosificació de les dones a les quals es referien impropis del segle XXI", detalla la resolució.

En el recurs on demanaven la llibertat, els presumptes agressors sexuals, insisteixen en la manca de proves i el suposat consentiment de les víctimes per la forma com van presentar les denúncies. Però la Sala les tranquil·litza.

Diu que no comparteix que se'ls exigeixi un relat de víctima perfecta... sense contradiccions, on recordin tots els detalls... sense tenir en compte l'afectació psicològica: "Un relat propi d'un model de víctima "perfecte" que deu recordar tots i cadascun dels detalls viscuts, per ordre i sense la mínima contradicció (...) La Sala rebutja aquesta postura".