El sector turístic català fa un balanç força positiu de la campanya turística nadalenca. Al Pirineu de Lleida, els hostalers estan contents, malgrat que els ha faltat neu. L'ocupació ha estat d'entre un 70 i un 80% o fins i tot del 100% en establiments a peu de pistes fins abans de Reis.

A la Catalunya Central, les cases rurals van fer ple per Cap d'Any, i a les destinacions de costa, tenint en compte que l'oferta de places és escassa, també estan satisfets perquè l'ocupació ha estat per sobre de l'habitual en aquestes dates.

Poca neu al Pirineu i auge del turisme rural

La manca de neu ha afectat comarques com la Val d'Aran i la Cerdanya, on hi ha hagut cancel·lacions de reserves o clients que han escurçat la seva estada. Tot i això, les estacions d'esquí lleidatanes estimen haver superat els 250.000 forfets venuts. A més a més, a les zones properes a les estacions d'esquí, la xifra ha estat superior i per Cap d'Any molts establiments han penjat el cartell de complet.

També ha estat així a moltes cases rurals a la Catalunya Central. Al Berguedà i el Solsonès, les reserves per Nadal han arribat al 90%, mentre que a l'Alta Anoia han fet el ple. El sector subratlla que tenen una clientela molt fidel i que són dies on es busca poder compartir un espai amb la família o un grup d'amics.

Pel que fa als càmpings gironins tanquen unes vacances de Nadal amb ocupacions que ronden entre el 85 i el 90%, unes xifres semblants a les registrades als apartaments turístics de la demarcació. En aquest cas, la majoria d'establiments han tingut reserves que anaven entre el 70 i el 90% al llarg de les vacances.