01:15

Les comarques gironines volen captar més visitants procedents de països com els Estats Units, que fan una despesa més gran que els de proximitat

Tant els operadors turístics de la Costa Brava com els del Pirineu s'han marcat com a objectiu per aquest 2023 captar un nou nínxol turístic. Per aquest motiu, sense deixar de banda els visitants de proximitat, enfocaran els esforços a atraure turistes de més alt poder adquisitiu, que quan viatgen busquen altres atractius, com ara la cultura i la gastronomia de la destinació.

A banda d'incrementar els ingressos i diversificar l'oferta, això també permetria espolsar-se una mica de sobre Ia mala fama de destinació barata únicament de sol i platja, fomentada per l'arribada massiva, per exemple, de turistes britànics. | GEMMA ESTEBA