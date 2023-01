Hemos vivido la noche más mágica del año. Nos referimos a la noche de Reyes, esa en la que SS. MM. los Reyes Magos de Oriente nos visitan con regalos si nos hemos portado bien a lo largo del año o con carbón, en caso de haber sido malos. Hoy son muchos los niños que se han despertado con juguetes nuevos al lado por cortesía de Melchor, Gaspar y Baltasar. Son un clásico de la Navidad y por ello, La 1 y RTVE Play emiten el 6 de enero a las 22:00 horas Los Reyes Magos, la película dirigida por Antonio Navarro, la cual es tuvo nominada al Goya a mejor película de animación en 2003. En ella tres actores fueron los afortunados de poner voz a los Reyes Magos: Juan Echanove, Jose Coronado e Imanol Arias. ¡Te lo contamos!

¿Quién fue el cuarto Rey Mago? Todo sobre la historia de Artabán

Según cuenta la historia, los Reyes Magos llegaron el 6 de enero a Belén para conocer al Mesías. Partieron desde el lejano Oriente siguiendo a la gran estrella de Navidad y desde entonces traen regalos a los niños cada año. ¿Pero y si te decimos que no eran tres Reyes Magos, sino cuatro? Una leyenda aseguraba que un cuarto rey mago nunca llegó a tiempo para dar sus ofrendas tras sufrir una serie de problemas en el camino, que podrían tener una explicación real.

Su nombre es Artabán, es el cuarto Rey Mago y se perdió de camino a Belén a causa de un eclipse. Así lo cuenta Henry van Dyke en El otro rey Mago, un cuento de Navidad que escribió en 1896 para contar cómo Artabán no llegó a tiempo a ver al Mesías. En este escrito se cuenta que los cuatro Reyes Magos habían fijado como punto de encuentro el zigurat de Borsippa, en la antigua Mesopotamia, y que Artabán habría partido con un diamante de la isla de Méroe, un jaspe de Chipre y un rubí de las Sirtes hacia Belén.

Los Reyes Magos (2003), de Antonio Navarro

Sin embargo, a mitad de camino ayudó a un hombre herido y llegó tarde a su cita. Tras varios días llegó a Judea, pero el Mesías ya no estaba allí. Para salvar la vida a un niño intercambió su rubí y Herodes lo confinó a prisión durante 30 años. Tras ser liberado, Jesucristo ya había sido crucificado.

El astrónomo Mark Kidger, de la Agencia Espacial Europea (ESA), aseguró en la revista Astronomy que pudo existir un cuarto rey mago, que se perdiera en el camino y no fuera capaz de llegar a Belén por un fenómeno que le habría llevado a error. Según este experto, esa estrella que todos los Reyes Magos siguieron pudo ser una nova, una situación que pudo llevar a este cuarto miembro a perderse y no encontrar el camino por no interpretar las señales del cielo.