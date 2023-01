5 datos sobre los Reyes Magos que puede que no sepas

El 6 de enero es un día cargado de magia, también en ‘Saber y ganar’. El programa está dedicado a la festividad que hoy se celebra, el día de Reyes, una jornada llena de ilusión y alegría sobre todo para los más pequeños de la casa. Tras haber visto a Sus Majestades de Oriente en las cabalgatas que se han celebrado en todo el país, los pequeños han amanecido con regalos y sorpresas traídos por Melchor, Gaspar y Baltasar.

Y es que, aunque muchos hayamos dejado la infancia atrás hace años, la víspera y el día de Reyes siguen sintiéndose de una forma muy especial. No obstante, hay algunos detalles de la tradición que muchos desconocen o no tienen muy claros. A continuación te desvelamos siete de ellos.

A día de hoy tenemos todos muy claro que Melchor, Gaspar y Baltasar con los nombres de los tres magos de Oriente. Ahora bien, ¿en qué momento de la historia aparece su nombre por primera vez? No fue hasta el siglo VI cuando se dejó constancia de las identidades de estos tres personajes y fue en un friso de la iglesia de San Apolinar Nuovo, en Rávena (Italia) . Dicha imagen está decorada con mosaicos que representan la procesión de las Vírgenes, conducida por tres personajes vestidos a la moda persa, tocados con un gorro frigio y con la actitud de ir a ofrecer lo que llevan en las manos a la Virgen. Sobre sus cabezas se pueden leer tres nombres: Gaspar, Melchior, Balthassar .

Contrariamente a lo que su nombre pueda parecernos a priori, los Reyes Magos no hacían trucos de magia ni tenían ningún poder sobrenatural. Entonces, ¿por qué reciben esta nomenclatura? En realidad el significado de la palabra “magos” es, en este caso, un equivalente a “sabios”, concretamente en todo lo relacionado con la astronomía . Así que estos tres personajes no eran reyes sino sacerdotes persas. En persa “mago” significa ma-gu-u-sha, sacerdote estudioso de las estrellas.

3.Los Reyes Magos fueron martirizados

Los Reyes Magos se relacionan inevitablemente con los niños pero hay parte de la historia sobre sus Majestades que no suele llegar a oídos de los pequeños de la casa. Y con razón. Y es que Melchor, Gaspar y Baltasar no tuvieron un final nada feliz. Una leyenda cuenta que, después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás halló a los tres Reyes en el reino de Saba. Allí les bautizó y fueron consagrados obispos con lo que comenzaron a predicar el Evangelio por la India. Pero encontraron a algunos enemigos que no estaban de acuerdo con esa empresa y fueron martirizados en el año 70 en la ciudad de Sefania Adrumenta para, después, ser depositados los tres en un mismo sarcófago. Allá fue Santa Elena a buscarlos y dedujo que eran ellos porque los tres cuerpos estaban coronados, así que los trasladó a Constantinopla.