El dia de Reis se celebra dinant en família, i molts han aprofitat per fer l'àpat fora de casa. És el segon dia de totes les festes nadalenques que aplega més reserves als restaurants, després del dia de Nadal. Unes reserves que enguany estan gairebé completes, tot i l'augment del preu dels menús per la inflació. I de postres, el més demandat és el tradicional tortell de Reis, que enguany també s'ha encarit.

Un 60% de la població continua celebrant els festius a casa, però els que surten fora, més del 50% han decidit reservar a un restaurant per gaudir de l'àpat de Nadal i gairebé un 40% la de reis. D'altra banda, la gran majoria de comensals escullen carta, i es preveu que molts demanin com a postres un trosset de tortell de Reis.

En el restaurant, l' aforament està complet per dinar aquest divendres. Unes 400 reserves que s'han fet amb molta antelació, i és que el dia de Reis, gairebé un 40% dels espanyols prefereix gaudir d'un bon àpat fora de casa . Segons l'aplicació de reserves més utilitzada, un 78% ha anat al restaurant entre una i tres vegades durant les festes nadalenques i ha gastat de mitjana entre 25 i 50 euros en cada celebració.

Dinar fora de casa per Reis

El tortell de Reis s'encareix

Aquesta festivitat de Reis no falta a taula el tradicional tortell. Els pastissers catalans esperen vendre un milió d’unitats, una xifra similar a la del 2019. El president del Gremi de Pastissers de Barcelona, Antoni Bellart, explica que la inflació també ha impactat en el preu, i que, per tant, s'han encarit entre un 2% i un 3% respecte a l'any passat.

Aquest augment de preus no frena la seva demanda i les taules de les llars i també dels restaurants el gran protagonista és aquest pastís. Aquest divendres al matí a les pastisseries encara s'han vist cues per comprar-ne. El clàssic de massapà continua sent el més venut, però guanyen força el de nata i el de crema.