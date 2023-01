La sort ha somrigut enguany a Catalunya i el primer premi del sorteig extraordinari de Reis, la Loteria del Niño, ha caigut a l'Escala (Alt Empordà). El número premiat és el 89.603, del qual l'Administració número 1 de la localitat altempordanesa, situada al número 9 del carrer del Pintor Enric Sierra, n'ha venut 40 sèries, és a dir, que ha repartit 80 milions d'euros. Els guanyadors cobraran 200.000 euros per bitllet.

Pel que fa al segon premi, ha correspost al número 72.289, dotat amb 75.000 euros per bitllet. Ha estat molt repartit arreu de l'Estat i a Catalunya ha deixat sort en nou municipis. Concretament, ha caigut a quatre punts de venda de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, a Cornellà de Llobregat, a Sant Andreu de la Barca, a Horta de Sant Joan, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a Reus, a Bellveí i a Alcarràs.

El tercer ha recaigut en el número 18.918 premiat amb 25.000 euros per bitllet. En aquest cas la sort ha passat de llarg de Catalunya i ha anat a parar a Alzira (València), Lugo i Guillena (Sevilla).

Segons Loteries i Apostes de l'Estat, els catalans s’han gastat aquest any 12,28 euros de mitjana, un euro més que l'any passat, i en total prop de 90 milions d'euros, uns quatre milions més (66,6 milions a la província de Barcelona, 9,6 a la de Lleida, 8,3 a la de Tarragona i 7,7 a la de Girona). La terminació més buscada ha estat el 0.

19 milions per Hisenda

El sindicat de tècnics d'Hisenda Gestha estima que el sorteig del Nen deixarà 19,5 milions d'euros a les arques públiques -en cas de vendre's tots els dècims del primer i segon premi-, si bé indiquen que la recaptació podria ser major si es gravés a partir d'un mínim ara exempt.

El sindicat recorda que només estan gravats els dos primers premis de 200.000 i 75.000 euros al dècim, ja que els agraciats amb el tercer premi (25.000) el reben de manera íntegra. En aquest sentit, els tècnics d'Hisenda asseguren que "no té sentit no tributar per un guany vinculat a un joc d'atzar i sí que fer-ho per cobrar una prestació per desocupació o una subvenció".