El Zakaria és el primer nadó que ha nascut aquest any 2023 a Catalunya. Ho ha fet quan tot just passava un minut de la mitjanit a l'Hospital de Palamós, a la regió sanitària de Girona, amb un pes de 3,18 quilograms. Els seus pares, la Meryem i el Mohamed, resideixen a Palafrugell. Tant la mare com l’infant es troben en perfecte estat.

Pel que fa a la resta de regions sanitàries de Catalunya, el següent nadó a néixer ha estat el Yousaf, a les Terres de l’Ebre. Ho ha fet a les 00:04 hores a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Els seus pares són la Khadija i l’Ahmed i viuen a l’Aldea. En el moment de néixer el nen ha pesat 2,96 quilograms.

A la regió Metropolitana Nord, a la província de Barcelona, el primer naixement ha tingut lloc a l’Hospital Germans Trias de Badalona, en un part natural sense problemes. El nadó, l’Àlex Adrián, ha nascut a les 00:25 hores amb un pes de 3,59 quilograms. Els seus pares, l’Arminda i el Rubén, són originaris de Bolívia i viuen a Santa Coloma de Gramenet. L’Àlex Adrián és el segon fill de la família.

A Barcelona ciutat, el primer barceloní de l'any ha estat l’Abdul Jabbar, fill de Tanzilia i l’Amirgul, que provenen del Kirguizistan. L’infant ha nascut a l’Hospital del Mar a les 00:51 hores, amb un pes de 3,87 quilograms.