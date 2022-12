Si has tingut un fill, un nebot o un net en els darrers 25 anys és molt probable que es digui Marc. Segons l’estadística de noms més freqüents dels nadons de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el domini de Marc en aquest període ha estat incontestable. Ha estat el nom més posat als nadons masculins en tots i cadascun dels anys, de manera ininterrompuda, des de 1997.

En el cas de les nenes el domini està més repartit. En l’últim quart de segle fins a 6 noms han ocupat el lloc més alt del rànquing, si bé des de fa una dècada (2010-2020) aquest lloc de privilegi se l’han repartit alternativament els noms de Júlia i Martina. Abans, entre el 2003 i el 2009, el nom de Paula va viure la seva millor època i encara una mica més enrere en el temps, entre 1998 i 2002, va ser l’era d’un nom tradicional com Maria. Laura (1997) i Laia (2006), amb el seu triomf esporàdic completen el mapa d’una onomàstica que ha seguit unes tendències molt clares.

Un pastís cada cop més repartit

Independentment del nom concret que els pares trien per als seus fills i filles, hi ha un corrent de fons que es constata si mirem l’evolució dels noms més triats en els últims 15 anys. Des de l’any 2008 el pes del nom més posat tant als nadons nen com nena sobre el total ha anat disminuint.

En el cas dels nadons masculins, la proporció del nom més triat (Marc) s’ha reduït a la meitat, d’una taxa de 31 per cada mil nadons a una de 16 per cada mil nadons. La tendència ha estat pràcticament idèntica en el cas dels nadons femenins. Malgrat que, com hem vist, el lideratge del nom més posat ha anat canviant la taxa del nom líder cada any ha passat d’una taxa de 25 per cada mil nadons el 2008 a una taxa de 16 per cada mil nadons l’any passat.

El mateix fenomen s'observa si s'amplia el focus i no es té en compte només el nom més posat sinó la suma dels 20 primers. Si fa 15 anys el pes d’aquest ‘top 20’ representava aproximadament un terç del total, tant en el cas dels nens (31%) com de les nenes (32%), l’any passat ja no arribava a un de cada quatre (25%)

Darrere d’aquesta evolució s’hi reflecteix una diversificació del gust dels progenitors, amb l’aparició de nous noms que han anat diluint els considerats com més tradicionals, i també la importància que ha anat adquirint a la natalitat catalana la població migrada procedent d’altres països i indrets del món, que ha ampliat el ventall i el catàleg de noms.