Todo el mundo habla de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion y no es para menos. El detective Benoit Blanc vuelve con un nuevo caso centrado, en vez de en una familia excéntrica, en un grupo de amigos todavía más extravagantes si cabe. Daniel Craig repite al frente de un reparto lleno de estrellas, como en la primera parte de esta saga: Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista… Pero casi más famosos son los artistas que aparecen brevemente. ¡No te pierdas todos los cameos que aparecen en la película! Si no has visto la película, avisamos de que se revelan algunos detalles.

El último papel de Angela Lansbury La película está ambientada durante la pandemia e incluye un elemento típico de aquellos meses de confinamiento: las videollamadas. Al principio de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion podemos ver a Benoit Blanc hablando así con algunos amigos, y no son desconocidos precisamente. Se trata de las actrices Natasha Lyonne (Orange Is The New Black, Muñeca rusa) y Angela Lansbury, el exjugador de baloncesto Kareem Abdul-Jabbar y el compositor Stephen Sondheim. Daniel Craig es Benoit Blanc en 'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion' GTRES John Wilson / Netflix / Courtesy Everett Collection Este cameo es el último papel de Angela Lansbury, que murió el pasado octubre a los 96 años, mientras que Stephen Sondheim falleció en 2021. Ambos tienen, además, una vinculación especial con el género de Puñales por la espalda: Lansbury fue la detective Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen, mientras que una película de Sondheim fue una inspiración para El misterio de Glass Onion. "Él coescribió, con Anthony Perkins, El fin de Sheila, de la cual nuestra película toma una gran página en términos de configuración", contó el director Rian Johnson a Entertainment Weekly. Ya se hizo un guiño al compositor en la primera parte, en la que Benoit Blanc canta "Losing My Mind", una canción de su musical Follies.

Ethan Hawke, el cameo inesperado Imposible perderse la aparición de Ethan Hawke, quien interpreta a un empleado de Miles Bron, el millonario al que da vida Edward Norton. Aunque aparece en toda una escena y con bastante protagonismo, parece que en realidad no estaba previsto que saliera en la película. Según reveló Rian Johnson a EW, Ethan Hawke estaba rodando Caballero Luna en Budapest (Hungría) en aquel momento y viajó a Grecia un solo día para rodar su parte en El misterio de Glass Onion.