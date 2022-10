Era agosto de 1969. La actriz Sharon Tate, embarazada, fue asesinada a sangre fría en la casa que compartía con Roman Polanski en Cielo Drive, Beverly Hills. Aquella misma noche también mataron a otras cuatro personas y, antes de su detención, a dos más. Los responsables de la masacre eran cuatro miembros de la Familia Manson, una secta que dirigía Charles Manson, considerado el autor intelectual de los crímenes. Aquel nombre no era del todo ajeno a la familia de una de las estrellas de Hollywood de la época: Angela Lansbury, quien ha muerto este martes a los 96 años, había visto cómo su hija caía en las redes de Manson, aunque pudo alejarla a tiempo, antes de que ocurriera la masacre.

"Me duele decirlo, pero, en un momento dado, Deidre estaba con una multitud encabezada por Charles Manson . Ella era una de los muchos jóvenes que le conocían, y estaban fascinados . Era un personaje extraordinario, carismático en muchos sentidos, sin duda", explicaba Angela Lansbury. Por suerte, sin embargo, Angela y Peter lograron apartar a sus hijos de las drogas y, en el caso de Deidre, también de Charles Manson.

Así lo confesó en 2014 la propia actriz, quien ya había sido nominada a los premios Oscar en tres ocasiones por Luz que agoniza, El retrato de Dorian Gray y El mensajero del miedo. Angela Lansbury y su marido, Peter Shaw , descubrieron en la década de los 60 que sus dos hijos consumían drogas , según contó la actriz a Dailymail. Pero aquello no era lo único malo que ocurría.

La solución, mudarse al otro lado del Atlántico

"Necesitamos irnos", le dijo Angela Lansbury a su marido. Hicieron las maletas y trasladaron a su familia desde Estados Unidos hasta Irlanda, concretamente hasta el condado de Cork. Aquel país era donde había nacido la madre de la actriz, pero no era el único atractivo que les ofrecía en aquel momento: "Mis hijos no estarían expuestos a ninguna otra mala influencia". Y así fue. Angela Lansbury dejó los escenarios (triunfó en Broadway con obras como Mame) y los platós de rodaje durante un tiempo, el que necesitaba para que su familia pudiera superar aquella situación. "Rechacé todo trabajo durante un año y simplemente me quedé en casa", relató ella en 2014.

Angela Lansbury GTRES/Casey Curry/AP Photo

Tanto su hijo Anthony como Deidre lograron superar su adicción. Mientras que ella tiene un restaurante italiano en Los Angeles con su marido, Anthony se dedicó a la dirección en televisión, de la que ahora se encuentra retirado. De hecho, llegó incluso a trabajar junto a su madre en episodios de la serie Se ha escrito un crimen, uno de los papeles más famosos de Angela Lansbury, presente también en la adaptación de una obra de Agatha Christie. La actriz ha fallecido este martes a los 96 años, cinco días antes de cumplir los 97.