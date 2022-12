Són els guardians de les vies, els encarregats de garantir la seguretat a l'entorn ferroviari i d’esbrinar les causes dels accidents. Com el de l'estació de França de Barcelona de l’any 2017 en què hi va haver una cinquantena de ferits. Va ser la llavor per crear una unitat per investigar aquest tipus d'accidents.

RTVE Catalunya entrevista al Cap de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea de Seguretat del Transport Metropolità (ASMET), per conèixer la seva tasca a fons.

Com treballa la unitat d’investigació del transport metropolità? El primer que fem en arribar al lloc dels fets és garantir que s’hagi produït l’assistència a les víctimes, que els bombers hagin pogut fer la seva feina per si hi ha alguna víctima ha quedat atrapada a l’interior del comboi i garantir el treball de serveis d’emergències mèdiques que puguin atendre correctament a totes les víctimes i que les puguin evacuar correctament. A partir d’aquí ja comprovem que la zona hagi quedat segura per poder treballar còmodament i anem a la recerca de proves, proves que seran útils per esbrinar les causes de l’accident. Trens de Rodalies a l'estació de França de Barcelona RTVE Catalunya Aquestes proves bàsicament són recollir la filiació a totes les persones que hagin estat implicades, tant persones il·leses com les persones ferides; recollir la filiació dels testimonis que puguin haver captat o posat com ha succeït l’incident o l’accident, i dels maquinistes i diferents interlocutors de les operadores ferroviàries i l’administrador d’infraestructures per poder després agafar declaracions especialitzades. També recollim totes aquelles imatges que hagi pogut captar els fets, imatges en ocasions de les estacions, o en cas que els accidents s’hagin produït a l’interior d'estació ferroviària o imatges del tren en cas que disposi de càmera de gravació. També obtenim les converses que hagi pogut quedar registrades en els centres de control de les diferents operadores. S'investiguen les causes de l'accident ferroviari Beatriz Gálvez | Isabel Ojeda | Isabel Luna I una de molt important que nosaltres també fem és recollir les dades del registrador jurídic, comunament conegut com a caixa negra, donat que aquesta caixa negra que es podia fer el símil dels avions que tothom ho hem sentit en alguna ocasió, recull totes aquelles dades corresponents a la velocitat a la qual circula el tren, el tipus de fre que accionat el maquinista per aturar el tren, els senyals que anat reconegut o ha anat reconeixent el maquinista a mesura que avançava per la via... Pensem que durant tot el traçat de via hi ha una sèrie de balises que van indicar en el tren i el maquinista ha d’accionar o prémer un botó per dir que ha reconegut aquests senyals, el temps de circulació, el temps que ha transcorregut i distancia que ha recorregut entre un senyal i un altre.

Què va suposar l’accident que va deixar una cinquantena de ferits a l’estació de França el juliol de 2017? Nosaltres com a unitat d’investigació del transport metropolità vam donar servei aquest incident. Primer, perquè nosaltres el nostre àmbit de treball és el món ferroviari. Després, per proximitat, nosaltres estem aquí hi ha pocs carrers d’aquesta estació i van poder donar resposta a aquest incident. Això va succeir el 28 de juliol de l’any 2017, vam arribar aquí al lloc dels fets, van veure coses… el primer que ens vam trobar amb una situació caòtica: víctimes corrent d’un lloc a un altre, plorant, amb sang, etcètera. Llavors, vam detectar que el primer que s’havia de fer és donar l’atenció prioritària aquestes víctimes. I a partir d’aquí vam veure que ens trobaríem amb una investigació complexa donat que havíem d’establir quines seran les causes d’aquest accident. D’aquí és quan nosaltres vam veure que calia una formació i una experiència en aquest àmbit i va ser el punt de partida de la unitat. Van crear el grup d’Investigació i fins ara comencem a donar resposta a aquells accidents de certa complexitat amb ferits o amb persones malauradament mortes.

Són més complexes les investigacions ferroviàries? “És un llenguatge totalment diferent“ Nosaltres a l’inici d’aquestes investigacions ens vam trobar que, fins i tot, el llenguatge que empraven des de les operadores ferroviàries i l’administrador infraestructures era un llenguatge totalment diferent el que nosaltres apliquem comunament. Per exemple, ells anomenen cotxe de com nosaltres entenem com a vagó i un cotxe realment és el que nosaltres diem que és un vagó, però que porta passatgers. En el món ferroviari un vagó només porta mercaderies. Aquest és un exemple perquè es pugui constatar la complexitat o bé que l’idioma que nosaltres ens trobem més totalment diferent: hem hagut d’aprendre idiomes.