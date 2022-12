Una unitat dels Mossos, especialitzada en investigar accidents de tren

Son els guardians de les vies, els encarregats de garantir la seguretat a l'entorn ferroviari. Cinc anys després, tornem amb ells a l'estació de França de Barcelona. Un accident amb més de 50 ferits va ser la llavor per crear una unitat per investigar aquest tipus d'accidents. Però si hi ha un element clau en la investigació, és el registrador jurídic: popularment la caixa negra. Per això, ens expliquen, reben formació d'operadores i Ferrocarrils de la Generalitat... per poder nedar entre dues aigües: la de ser policia i experts en trens.