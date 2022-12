Barcelona aprova els pressupostos del 2023

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres el pressupost municipal per al 2023. Els dos partits que conformen el govern, Comuns i PSC, hi han votat a favor i n'han tingut prou amb l'abstenció d'ERC per obtenir una majoria suficient.

Els republicans han facilitat l'aprovació dels comptes després d'haver acordat un pla de xoc social i econòmic de 100 milions d'euros que inclou, entre altres coses, augmentar el fons d'infància per a famílies en situació de vulnerabilitat en 15 milions d'euros o una línia d'ajuts de 5 milions d'euros per a clubs esportius i entitats culturals per fer front a l'augment de la despesa energètica.

A més a més, contempla l'adquisició d'habitatges per reduir la llista d'espera de la mesa d'emergència o incrementar en 6 milions el pressupost destinat a polítiques actives d'ocupació. També preveu dotacions en àmbits com la gent gran i la dependència, l'atenció social bàsica, l'atenció a dones que han patit violència masclista o altres com la salut pública, amb partides com ara un increment de 800.000 euros per al telèfon d'atenció al suïcidi o 600.000 euros per ampliar programes d'atenció a la drogodependència.

Així mateix, el pla engloba una partida de 4 milions d'euros per executar mesures previstes en el compromís Besòs-Maresme, 5 milions per adquirir el Centre Comercial de la Vila Olímpica, per crear-hi un equipament comercial municipal, i 2 milions per la construcció del mercat provisional de l'Estrella.

El pressupost més alt de la història de la ciutat L'equip de govern es felicita d'haver tirat endavant el quart pressupost del mandat, cosa que interpreta com una mostra d'estabilitat. Tant Jaume Collboni (PSC) com Jordi Martí (Barcelona en Comú) han destacat els increments que s'han incorporat al pressupost en els darrers anys fins a arribar als 3.600 milions d'euros previstos per al 2023 (+5,6% en comparació amb el 2022). L'alcaldessa, Ada Colau, ha agraït especialment el suport d'ERC als comptes no només enguany sinó durant tot el mandat: "ho hem fet amb ERC, no amb geometria variable", ha dit. I també ha apuntat que espera que el fet que hi hagi pressupostos a l'Estat i a Barcelona faciliti que aviat n'hi hagi a Catalunya. Gràcies també a l'abstenció d'Esquerra, el plenari ha donat llum verd a les ordenances fiscals de l'any que ve, que principalment congelen impostos i taxes municipals, mantenen la bonificació de la taxa de terrasses i incorporen una tarifa plana per al pagament dels tributs.