Les germanes Sey, conegudes com 'The Sey Sisters' oferiran aquest dijous el seu darrer concert a la Sala Apolo de Barcelona. Serà una aturada temporal amb l'objectiu de fer música nova. El trio de veus, caracteritzat pel soul i el pop impregnat de sons africans ha decidit posar així un punt i a part a la seva carrera discogràfica amb aquesta actuació.

Clam antiracista

Un descans que ve motivat també per l'objectiu de reforçar el seu clam antiracista. L'activisme és un dels seus altres punts forts i consideren que encara queda molt camí per recòrrer. 'Hi ha molta feina a fer des del vocabulari, la manera com es tracta la gent' explica la Kathy Sey. Les tres germanes descendents de Ghana uneixen les seves veus per lluitar contra la injustícia, defensar els drets humans i transmetre esperança cap al futur.