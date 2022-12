The Sey Sisters s'acomiaden temporalment dels escenaris

Les germanes 'The Sey Sisters', el trio de veus africanes que a través del soul i el pop reivindica la lluita contra el racisme, oferirà dijous el darrer concert de gira del seu tercer disc a la Sala Apolo, en el marc del Festival Mil·lenni. Després de 15 anys com a referents del col·lectiu afrodescendent pararan un temps per crear música nova.