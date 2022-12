L'esperat anunci de la Loteria de Nadal 2022 ja és aquí. I no és un, sinó tres espots en els quals un pescador, un pastor i una estrangera, Vika, envien un missatge d'amistat i solidaritat amb tres "històries extraordinàries". Així, l'olor d'esperança, il·lusió i solidaritat ja es respira en l'ambient, sentiments que se'ns desperten, sobretot, quan gaudim de la història narrada en l'espot.

Al·ludir a la sensibilitat i la bondat solen ser els elements que sobrevolen en aquesta peça publicitària que perdura en els nostres records. I aquest 2022 no podia ser menys, així que no et perdis els detalls més curiosos, ni el recorregut per les històries més estimades de Nadal.

Una misteriosa cadena de dècims per al 2021 La màgia de regalar i de compartir la felicitat és present en aquesta història rodada a la Vall de Baztán, Navarra. En aquesta ocasió els protagonistes són els veïns d'un petit poble envoltat de naturalesa i banyat per la neu. L'estampa més que nadalenca dona pas a l'inici d'una enginyosa i misteriosa cadena de dècims que portarà a tots els veïns a estar més units que mai. Solidaritat i generositat fins i tot en el racó més remot. Lotería de Navidad Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2021 La historia del anuncio de la Lotería de Navidad ha vuelto a representar dos valores fundamentales: la solidaridad y la generosidad.... Ver tráiler

Un 2020 marcat per la pandèmia Un altre dels espots més recents que tenim al cap és el del 2020. En ell s'anima a "compartir com mai" mitjançant una narració que viatja a través dels anys i el fil conductor dels quals és el dècim de la loteria. Una abraçada audiovisual per a uns mesos que es van veure marcats per una pandèmia. 01.30 min Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2020: "Compartir como siempre. Compartir como nunca"

El 2019 estava fet per a compartir En 2019 també es va plasmar amb molt d'entusiasme la il·lusió de compartir un número de Loteria de Nadal. La composició artística va ser d'allò més fascinant, i és que en aquest any es van estrenar quatre espots, un cada setmana prèvia al sorteig. Amb aquestes quatre històries ens van contar com un dècim de Nadal serveix de vincle amb les persones que volem. En el primer vam conèixer la història de Félix i la seva exnora Pilar. Modo Digital Así es el anuncio Lotería de Navidad 2019: "Unidos por un décimo" Ver ahora En el segon espot vam veure a Carmen i Víctor. Ell és un zelador d'hospital que decideix compartir el seu dècim, el número que es juga en el centre hospitalari, amb una de les pacients ingressades. Ella no té il·lusió per pensar en el futur a causa de la seva malaltia, però l'esperança aconsegueix arrencar-li un somriure i planificar un viatge al Japó si els toca la Grossa. Modo Digital Segundo anuncio de la Lotería de Navidad: 'Carmen y Víctor' Ver ahora En el tercer anunci coneixem a Ramón i José. En aquesta ocasió, un pare regala uns dècims a les seves dues filles i a la parella d'una d'elles. Inicialment, exclou a un dels nuvis, perquè porten poc temps sortint junts. Finalment, li fa partícip del número comú. Modo Digital Tercer anuncio de la Lotería de Navidad de 2019: 'Ramón y José' Ver ahora El quart espot gira al voltant de l'Emilio i la Glòria. Resulta que una filla compra un número de loteria molt especial per a l'empresa familiar, es tracta de la data de creació de la societat, un detall que té amb el seu pare just el dia que el fundador es jubila. Modo Digital Cuarto anuncio de la Lotería de Navidad 2019: 'Emilio y Gloria' Ver ahora

Un bucle temporal Qui no recorda aquest 2018 amb un protagonista que viu atrapat en "el dia de la marmota"? Ell és Juan, acaba tan aborrit que li toqui la Loteria, que el seu desassossec no acaba fins que comparteix la sort amb una altra persona. Aquesta serà la seva única manera de trencar el bucle temporal en el qual es troba. Lotería de Navidad Así es la versión extendida del anuncio de la Lotería de Navidad Ver ahora

Un amor extraterrestre Per no parlar de la dolça història d'amor entre l'extraterrestre Danielle i el guia turístic Daniel en 2017. Un anunci dirigit per Alejandro Aménabar que es va convertir gairebé en un curtmetratge, amb 20 minuts en la seva versió estesa. Lotería de Navidad Anuncio Lotería de Navidad 2017 Ver ahora

D'emocions es viu Si hi ha una història que ens va provocar tendresa va ser la del 2016. En ella es compta la distracció d'una mestra jubilada que creu haver guanyat la Grossa un 21 de desembre quan veu una retransmissió d'arxiu. Ho celebra amb tanta il·lusió i ganes que acaba contagiant a tot el poble i ningú s'atreveix a avisar-la de l'error. Lotería de Navidad Anuncio de la Lotería de Navidad 2016 Ver ahora En 2015 també ens vam commoure amb Justino, un personatge d'animació que ens va captivar amb la seva història de vigilant que treballa en horari nocturn. Cal recordar que aquest va ser el primer anunci de Loteria de Nadal rodat sense actors. Lotería de Navidad Anuncio de la lotería de Navidad 2015 Ver ahora