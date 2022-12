L'Hospital de Figueres, a Girona, ha engegat un projecte pioner a tot l'estat per reciclar les burilles. Volen evitar els problemes sanitaris i mediambientals que originen des de fa anys aquests residus del tabac. El projecte consisteix a transformar els residus en plafons. Com que no es pot fumar a les instal·lacions dels centres sanitaris, recullen les burilles que la gent llança als carrers del voltant.

A la iniciativa s'ha sumat el Centre Sociosanitari Bernat Jaume, situat a la mateixa ciutat, que també és gestionat per la Fundació Salut Empordà. La Fundació hi ha signat un acord de tres anys per dur a terme la iniciativa. En el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, un responsable de l'empresa s'ha instal·lat a l'exterior de l'hospital per explicar el procés a pacients i treballadors.

Un problema de fa anys L'hospital de Figueres, com els equipaments esportius i educatius, té un perímetre senyalitzat on està prohibit fumar, però sovint es troben amb grans quantitats de burilles que la gent hi llença sense ser conscient dels efectes que tenen. "Cada dia en recollim les que trobem a les voreres. Però hi ha racons on se n'acumulen tantes que, fins i tot, hem hagut de passar un dia sencer recollint", detalla la responsable de Medi Ambient del centre, Elena Bonet. L'any passat, el centre es va adherir a la campanya 'Allunyem el tabac' i ara fa un pas més amb l'objectiu de lluitar contra aquesta addicció. Ara, l'acord ofereix a empreses, institucions, ajuntaments i associacions una solució per reduir l'impacte de les burilles. Amb una particularitat: no converteix el plàstic reciclat en un nou residu sinó que en fa cartells per fer conscienciació.