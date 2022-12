L'hivern és la millor estació per veure les aurores boreals. Durant aquesta època és més fàcil gaudir d'aquest espectacle fascinant, ja que és quan més hores de foscor tenim al cel. La seva observació té lloc a latituds elevades com al nord del Canadà, Noruega, Finlàndia o Islàndia.

Com es formen les aurores boreals?

El Sol emet unes partícules que conformen el que es coneix com el vent solar que es dirigeix cap a la Terra. El nostre planeta està protegit per un camp magnètic. Això fa que les partícules solars, en forma de protons i electrons, quan arriben a la Terra travessin l’atmosfera per on el camp magnètic és més dèbil. I això passa als pols.