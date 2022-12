El Sol emet unes partícules que conformen el que es coneix com el vent solar que es dirigeix cap a la Terra. El nostre planeta està protegit per un camp magnètic. Això fa que les partícules solars, en forma de protons i electrons, quan arriben a la Terra travessin l’atmosfera per on el camp magnètic és més dèbil. I això passa als pols.

Quan les partícules solars xoquen amb les molècules que es troben a l’atmosfera terrestre, en funció de l’alçada en la que es produeix aquest xoc i depenent amb quin tipus de molècula col·lisionen, les aurores boreals podran tenir un color o un altre.