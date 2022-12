Hace apenas unas semanas, los protagonistas de la serie se imponían a Lionel para coronarse como los campeones del mundo por primera vez en todos estos años. Parecía que no iba a llegar nunca, pero tras ganar este Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación, el entrenador y su pokémon han completado su objetivo inicial después de 1200 capítulos. Motivo por el que la serie ha decidido finalizar su viaje e iniciar una nueva historia con otros personajes inéditos.

“It’s been an extraordinary privilege to have been the English voice of Ash Ketchum for what will be 17 years. No matter what lies beyond his final chapter, he’ll live forever in the hearts of many generations to come. I'll keep him present for all of us in every way I can. ❤️ pic.twitter.com/UZxPO4xD6E“