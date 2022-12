Criadas y señoras es un emotivo drama sureño que nos cuenta una historia que solo podría ocurrir en la década de los años 60 en una pequeña ciudad del sur de los Estados Unidos: Jackson (Misisipi). Allí viven tres mujeres: Aibileen, Minny y Skeeter. La primera es una criada afroamericana que limpia casas y cuida a los niños de varias familias de blancos, siendo este su primer trabajo desde que su hijo de 24 muriese en un accidente laboral. Minny es su amiga y frecuentemente cuenta a sus jefes lo que piensa de ellos, lo que le ha llevado a ser despedida 19 veces hasta trabajar para Mrs. Walters, madre de Hilly Holbrook, la líder social de la comunidad. Y Eugenia "Skeeter" Phelan, hija de una prominente familia de blancos cuya granja de algodón da empleo a muchos afroamericanos en los campos y en el hogar, regresa de la universidad con el objetivo de ser escritora y averiguar qué le ocurrió a su niñera desaparecida, Constantine.

Con este cóctel de perspectivas femeninas, la escritora Kathryn Scott nos transporta hasta aquellos años para entender cómo era la vida de las mujeres afroamericanas y blancas en esa época. Una historia que no solo cautivó los corazones de la crítica, sino también el de Tate Taylor, que le propuso hacer una película con ello. ¿Quieres saber más sobre esta historia? Te contamos las curiosidades del best seller, de la película y de su reparto, encabezado por Viola Davis, Octavia Spencer, Emma Stone y Jessica Chastain.

Criadas y señoras, todo un best seller

La novela de la autora estadounidense Kathryn Stockett se convirtió en todo un éxito. Publicada originalmente en inglés con el título The help, cuenta cómo las criadas afroamericanas trabajaban para las amas de casa blancas en Misisipi, a principios de los 60. Tardó cinco años en escribirla por completo y fue rechazada por 60 agentes literarios antes de que Susan Ramer aceptase representarla.

Tras su publicación en 35 países y su traducción a tres idiomas, el libro fue calificado como uno de los "éxitos del verano" en 2009. Y para cuando Tate Taylor contactó con Kathryn Stockett para llevar su historia a la gran pantalla, ya se habían vendido cinco millones de copias en todo el mundo y había estado durante más de 100 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times, todo un best seller. Tal fue el éxito que tuvo su propia versión de audiolibro con las voces de Jenna Lamia, Bahni Turpin, Octavia Spencer, y Cassandra Campbell.