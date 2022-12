Despedirse del verano nunca ha sido tarea fácil. Volver al colegio, al trabajo, a la rutina de que siempre aspiramos a escaparnos cada fin de semana. Viajar, ver una película o, cómo no, leer un libro, pueden ser la solución a nuestros problemas. Si lo que buscas es distraerte y desconectar, te recomendamos siete libros para que sea más llevadera la vuelta a la rutina. Siete lecturas rápidas y fáciles de leer que te engancharán. ¡Toma nota!

Alice Kellen , autora de El chico que dibujaba constelaciones, Tú y yo, invencibles o Todo lo que nunca fuimos, publica El mapa de los anhelos es una de sus últimas obras, una novela romántica contemporánea que cuenta la historia de Grace Peterson. Destinada a salvar a tu hermana, cuando ella muere, la razón de su existencia se desvanece. Siempre se ha sentido invisible, nunca ha salido de Nebraska, colecciona palabras y ve pasar los días refugiada en la monotonía. Hasta que llega a sus manos el juego de El mapa de los anhelos y, siguiendo las instrucciones, lo primero que debe hacer es encontrar a alguien llamado Will Tucker, del que nunca ha oído hablar y que está a punto de embarcarse con ella en un viaje directo al corazón, lleno de vulnerabilidades y sueños olvidados, anhelos y afectos inesperados.

La verdad sobre el caso Harry Quebert es la primera parte de la triología que Joël Dicker cierra con El Libro de los Baltimore y El caso Alaska Sanders . Esta última parte la publicó el pasado mes de junio, once años después de comenzar esta aventura.

Quién mató a Nola Kellergan es la gran incógnita que plantea La verdad sobre el caso Harry Quebert , una historia policíaca escrita por el suizo Joël Dicker que ya ha dado la vuelta al mundo y ha enganchado a millones de lectores. Una novela de suspense a tres tiempos -1975, 1998 y 2008- acerca del asesinato de una joven de quince años en la pequeña ciudad de Aurora, en New Hampshire. En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor Harry Quebert, autor de una aclamada novela, y descubre que éste tuvo una relación secreta con Nola Kellergan. Poco después, Harry es arrestado y acusado de asesinato al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso. Mientras busca demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a la luz. La verdad solo llega al final de un largo, intrincado y apasionante recorrido.

4. Cómo atrapar a una heredera, de Julia Quinn

Si lo que te gustan son las historias románticas y de época, Julia Quinn es la autora que estabas buscando. Conocida por la saga de Los Bridgerton, tiene en su repertorio un sinfín de libros de este estilo. Cómo atrapar a una heredera forma parte de la serie Los Agentes de la corona, que completa la historia con Cómo casarse con un marqués.

En esta primera parte, la bella Caroline Trent vive a merced de Oliver Prewitt, su codicioso tutor, y de su repulsivo hijo Percy, hasta que alcance la mayoría de edad. Justo cuando está a punto de alcanzar esa tan ansiada libertad, Percy intenta seducirla violentamente. Caroline le dispara y huye. Asustada, decide esconderse hasta la fecha en que pueda tomar legítima posesión de sus bienes. Pero no le será tan fácil; el apuesto Blake Ravenscroft la confunde con una espía de Prewitt y la secuestra. Al darse cuenta de la equivocación, ofrecerá refugio a la joven hasta que ella pueda regresar a su finca. No es fácil la convivencia entre una chica con temperamento y un hombre que está acostumbrado a que sus órdenes se cumplan. Pero las aparentes diferencias no impedirán el inevitable surgimiento de la pasión, que tal vez se convierta en un amor para toda la vida.