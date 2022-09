Escritor precoz, Javier Marías, fallecido este domingo, arrancó su carrera con tan solo 19 años con Los dominios del lobo (1971) aunque su consagración literaria llegaría con Corazón tan blanco, convertida en fenómeno editorial. Marías es una de las figuras clave de la narrativa española contemporánea y lega una obra marcada por temas recurrentes como los secretos, la naturaleza de la verdad o la violencia. A continuación, ocho de sus títulos imprescindibles.

Corazón tan blanco

Portada

Es la novela que le convirtió en una celebridad internacional y le ganó el aplauso unánime de la crítica, además se vendieron millones de ejemplares (como curiosidad, un pope de la televisión alemana la recomendó fervientemente lo que disparó el interés). Premio de la Crítica en 1993, Corazón tan blanco es una novela hipnótica con algunos de sus temas recurrentes como los entresijos de la convivencia, el matrimonio, los secretos o cómo los corazones blancos van perdiendo pureza. Con una narrativa poderosa ha ido creciendo en lectores a través del tiempo convertida en clásico súbito.

Su párrafo inicial ha sido a menudo citado por el autor que siempre consideró la novela como "un éxito totalmente inesperado": "No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola...".