El desnudo de Luján Argüelles en su nuevo libro

Durante la pandemia, la periodista se encontraba viviendo un “momento durísimo” tanto a nivel profesional como personal. “Estaba cuestionándome absolutamente todo, sintiéndome muy miserable, muy perdida, muy hundida y sin ningún tipo de resorte para salir adelante. Y personalmente también. De hecho, es evidente que acabamos la pandemia y yo me separé”. Su vida cambió, “todo era un cataclismo”.

“En los últimos dos años he hecho un proceso de crecimiento, de dedicarme, de centrarme en mí, de intentar buscarme y de darle sentido a todo lo que me estaba pasando”. Toda esta experiencia la ha recogido en su nuevo libro, Aprendiendo de nuevo a vivir. Un “camino de felicidad”, “transformación” y “crecimiento”.

La presentadora regresa a la escritura con su segundo libro

En palabras de Luján escribir este libro “ha sido mágico y fascinante”. A pesar de esta grata experiencia, la asturiana reconoce que la escritura de este volumen no era algo que “estuviera en su mente”. Pero, fue en una velada con su editora cuando le surgió esta oportunidad. “En una reunión con Carmen Fernández de Blas, que es la directora editorial en La Esfera de los Libros, hablando de la vida de otra mujer que yo entendía que era maravillosa y que había que escribir un libro sobre ella. Ella me dijo, pues oye, Luján y tú. Carmen si escribo tengo que hacer algo que me llame mucho porque tengo muchas cosas en mente y un libro tiene que estar dedicado e ilusionado”. Y el resultado ya está disponible en todas las librerías.