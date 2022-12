Jugar amb seguretat. És l'objectiu de la campanya "Joguina Segura" que engega la Policia Municipal de Girona quan arriba Nadal i que pretén garantir que les joguines que es venen a les botigues de la ciutat compleixin la normativa de seguretat i etiquetatge. El regidor de Seguretat de la ciutat, Eduard Berloso, afirma que "la campanya té èxit, perquè els casos d'incompliment s'han anat reduint al llarg dels anys".

Girona engega la campanya per controlar les joguines segures

De fet, la campanya va obrir portes el 2014, quan es van detectar més de 2.600 productes insegurs. Des de llavors, s'ha passat a una vintena l'any passat. Durant la campanya, primerament els agents informaran els establiments comercials de la normativa que han de complir i de les condicions de seguretat bàsiques de les joguines. I, darrerament, faran les inspeccions oportunes a una quinzena de botigues.

Quins requisits ha de reunir una joguina segura?

Els elements amb què juguen els infants han de reunir una sèrie de requisits per garantir que siguin segurs per ells i que no causin danys ni a ells ni a altres persones.