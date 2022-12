Així seran els nous trens de Rodalies a Catalunya

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha anunciat la signatura per reforçar la xarxa de Rodalies de Catalunya amb la compra "històrica" de 97 trens de Renfe per un valor de 850 milions d'euros. Una inversió, signada per l'operadora pública i Alstom, Stadler i CAF, que permetrà augmentar la flota de trens i millorar la seva qualitat. "Seguim complint el compromís amb el pla de Rodalies", ha celebrat Sánchez.

Un anunci que la ministra ha posat en valor per "l'immobilisme" del Govern català per negar-se a subscriure el contracte programa amb Renfe. Just unes hores abans, Sánchez ha carregat de nou contra les crítiques de l'executiu català per la baixa execució pressupostària de l'Estat a Catalunya. Ho ha fet en un una ponència al Cercle d'Infraestructures, on també ha titllat de "victimisme infundat" aquestes acusacions.

Crítiques al Govern "Amb la signatura d'avui, Renfe destina més de 800 milions d'euros als usuaris, a renovar l'espai físic on passen més temps i a millorar el seu confort i benestar", ha assegurat la ministra. En concret, es crearan 49 trens d'Alstom, 20 trens de Stadler i 28 trens de Mitja Distància. Una compra que Sánchez ha titllat d'"històrica" i que permet "assolir un dels objectius del Pla, arribar 600.000 viatgers diaris". 01.04 min Renfe invertirà 850 milions d'euros en 101 nous trens a Rodalies | Climent Sabater La ministra ha posat en valor aquest anunci i, per contra, ha criticat l'"immobilisme" del Govern per negar-se subscriure el contracte programa amb Renfe. "Davant l'enquistament absolutament incomprensible i l'immobilisme hem hagut d'articular un mecanisme per fer possible l'adquisició de trens que aniran destinats a Rodalies de Catalunya", ha dit. En aquesta línia, en una ponència al Cercle d'Infraestructures que s'ha celebrat abans de la signatura, la titular de Transports ha negat de nou la manca d'execució per part de l'Estat a Catalunya i ha tornat a carregar contra les crítiques. "No hi ha oblit ni abandonament a Catalunya", ha dit contundent. En contrapartida, ha posat considerat que el govern català és "victimista" quan "amb prou feines" l'execució a la xarxa ferroviària de l'operador català en els darrers anys ha arribat al 40%.

Com seran els nous trens de Rodalies? Als 97 nous trens, se sumen quatre més per a la xarxa catalana que s'encarregaran en els pròxims dies. Tots ells tindran millores que "permetran augmentar la fiabilitat de la xarxa i la puntualitat del servei", segons ha dit Sánchez. Wifi i endolls. Es millora la connectivitat a Internet dels viatgers. Serà un servei gratuït.

Seients més còmodes.

Accessibles. Comptaran amb un mínim de 6 portes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

Espais per als més petits.

Zones per a bicis.

Capacitat per 900 persones, un 20% més de places.

Baixos índexs d'emissions, per la qual cosa contaminaran menys. 03.56 min Així seran els nous trens de Rodalies a Catalunya