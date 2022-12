La actriz Imelda Staunton (Londes, 1956) ha tomado el relevo de la ganadora del Globo de Oro Olivia Colman y se convierte en el nuevo rostro de Isabel II en The Crown. La aclamada serie estrena su quinta temporada sobre la familia real británica, sin duda, la más esperada porque es la primera en estrenarse tras la muerte de la reina. En esta ocasión, la serie se adentrará en los turbulentos años 90, llenos de escándalos y marcados por el derrumbe del matrimonio de Carlos y Diana o el incendio en el Castillo Windsor.

Mejor conocida por su papel nominado al Oscar en El secreto de Vera Drake de 2004, y como Dolores Umbridge en Harry Potter, la actriz de 66 años interpretará a la reina durante la década de 1990 y hasta 2003, durante las dos próximas temporadas. Staunton, reconocida en el teatro, cine y televisión, está considerada una de las actrices más exitosas de Gran Bretaña.

La última reina de The Crown

En una entrevista publicada este año al Daily Mail, la británica confesaba sentirse “aterrada” antes de enfrentarse a un papel que, sin duda, marcará un antes y un después en su carrera como actriz. Staunton será además la encargada de cerrar una de las series de mayor éxito de Netflix.

Staunton estará acompañado por Jonny Lee Miller como John Major, mientras que Lesley Manville será la Princesa Margarita. La estrella de Juego de tronos, Jonathan Pryce, interpretará al Príncipe Felipe, y Elizabeth Debicki, de Tenet, se presentará como Diana, Princesa de Gales. Dominic West, mejor conocido por sus papeles en The Wire y The Affair, interpretará al Príncipe Carlos. Olivia Williams se mete en el papel de Camila Parker-Bowles.

Según los informes, la sexta temporada de The Crown será la última. En una entrevista con Broadcast a principios de este mes, Suzanne Mackie, productora ejecutiva, dijo que el creador de The Crown, Peter Morgan, "simplemente no puede" escribir otra temporada porque sería una historia tan reciente que "no ha tenido tiempo de obtener una perspectiva adecuada".