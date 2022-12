Jenna Ortega es la estrella del último proyecto de Tim Burton que resucita a la Familia Addams. Miércoles Addams está dando mucho que dar mucho que hablar, tal y como prometía cuando salieron a la luz los planes de Netflix el pasado otoño. Gran parte del mérito lo tiene la actriz protagonista, nominada a Mejor actriz de comedia en los Globos de Oro. Esta sin duda era su gran oportunidad para brillar de la mano de un director de la talla de Burton, quien se deshace en halagos a la hora de hablar de Jenna Ortega. Tiene solo 20 años, pero su cara seguro que te suena de haberla visto en alguna serie o película. Si no, te refrescamos la memoria.

Empezó a interesarse por el mundo de la interpretación cuando solo era una niña y a los ocho años ya se presentó a algún casting. Hizo su debut en un capítulo de la comedia de la CBS, Rob. También apareció en un episodio de CSI: Nueva York. Llegó al cine poco después de la mano de Marvel, dando vida a la hija del vicepresidente en Iron Man 3, un pequeño papel que le sirvió para seguir acumulando proyectos. En la segunda entrega de la saga Insidious se mete en la piel de Annie, uno de los personajes secundarios. Te contamos cuáles han sido sus últimos trabajos.

You o Jane the Virgin, sus papeles más relevantes

Jenna Ortega fue un personaje recurrente en la serie Jane de Virgin, donde interpretaba a la versión infantil de la protagonista. Si has visto la ficción y no has sido capaz de reconocerla, es normal. Cuando empezó, tan solo tenía doce años. En 2015, mientras seguía trabajando en Jane the VIrgin, formaba parte del elenco de Richie Rich, la serie de Netflix. Un año después, se convirtió en chica Disney. Protagonizó su primera serie, Stuck in the middle. También ha trabajado como dobladora en varios proyectos de animación, como Elena of Avalor.

Uno de sus últimos trabajos fue un éxito en Netflix. Se trata de You, el thriller psicológico protagonizado por Penn Badgley. Jenna Ortega da vida a Ellie Ale, uno de los personajes principales de la segunda temporada. A principios de este año se estrenó otro de sus trabajos, la quinta parte de Scream. De hecho, la actriz se encuentra ahora rodando la sexta parte de la saga.