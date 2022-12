Complicacions en alguns vols de Munic i Londres

Complicacions per a desenes de catalans que miren de tornar del pont de desembre des de diferents punts d'Europa. Un grup del Bages ha quedat atrapat a l'aeroport de Munic, a Alemanya, per un vol cancel·lat de la companyia Lufthansa que havia d'arribar aquest diumenge a la nit a Barcelona.

Els afectats han hagut de passar la nit dins perquè no han tingut marge per poder buscar una alternativa d'allotjament. El grup encara no sap quan podrà tornar a Catalunya, però estan buscant alternatives a la companyia i estudien poder tornar amb autocar.

El diumenge a la nit també es va cancel·lar un vol previst per la primera hora d'aquest dilluns de Barcelona a Munic.