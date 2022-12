La vinya de la Terra Alta és una de les D.O. més importants del món. A 'La recepta perduda', programa disponible a RTVE Play Catalunya presentat per Sílvia Abril, l'enòleg del Celler Arrelats, Sergi Pallarés, ha explicat quina és la vinculació entre la terra, el raïm i el vi a la comarca.

El relleu generacional

Sergi Pallarés és una d'aquestes persones que va tornar a posar en funcionament la cultura vitivinícola a la Terra Alta. L'enòleg ha assegurat a 'La recepta perduda' que va fer la serva primera anyada quan només tenia quinze anys: "Tot el que tu li dones a la natura t'ho torna. Al final, crees aquesta mena de connexió entre tu i ella i és com un germà. Perquè tu plantes un cep i vas creixent amb ell. Al llarg de la teva vida la vinya haurà anat creixent i tu t'hauràs fet gran al seu costat i a la inversa".

Sergi Pallarés és un dels enòlegs més joves de la Terra Alta amb 24 anys RTVE Catalunya

L'expert en vi ha destacat la història de les terres de la comarca i el valor històric de les seves vinyes: "És una mica trist perquè una vinya de setanta, vuitanta o noranta anys no deixa de ser un lloc emblemàtic de la Terra Alta, perquè és una vinya que van plantar els nostres iaios i ja forma part de la nostra història i del nostre patrimoni".

“Els vins de la Terra Alta expressen una zona, una identitat. “

Tot i el seu valor, moltes de les terres s'estan perdent a conseqüència de la falta de vocació de molts dels joves. "Com que no hi ha relleu generacional, molta gent que s'ha dedicat a ser viticultor acaba havent de decidir si arranquen aquella vinya o busquen celleristes o viticultors de la comarca que els hi puguin treballar les vinyes".