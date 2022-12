Ella es Rocío Pérez Armenteros, cantante y compositora jienense, más conocida por Roko. Un apodo que adoptó desde que Miguel Bosé le animó a ponérselo. “No te puede llamar Rocío Pérez, que hay muchas, no puede ser. Así que bien da un nombre que se sea para ti especial por algo”. Un alias que no tiene un significado concreto, sino que nace de un juego de palabras con sus amigos. “Se nos ocurrió de esto que estás con tus amigos de adolescente comiendo pipas en un parque”, declara la cantante en Gente despierta.

Tras la publicación de Saudade Chill y 3, 2, 1: ROKO, la cantante regresa a escena con un nuevo proyecto discográfico del cual se desconoce fecha. “Me lo podría inventar, pero la verdad es que no lo sé. Yo soy artista independiente, estoy trabajando de la mano de M2, pero todos estos temas, los he ido trabajando de manera independiente y la carrera de un músico independiente es mucho más lenta que la carrera que van de la mano de grandes discográficas”, afirma entre la cantante. La jienense este Ep emplea multitud de influencias y recursos para su nuevo sonido donde rinde un tributo a la música de su vida. “La música de raíz es lo que lo que también resume este nuevo proyecto, que es música de raíz, música folclórica y música latinoamericana”, destaca ante los micrófonos de Radio nacional.

La música y la cocina van de la mano La fecha todavía está en el aire. Pero, Roko propone un adelanto de su nuevo sonido a través de estos temas: "Las cosas que tiene el amor", "Así de bien" y "No vayas por ahí”. “Es un muy buen momento para que los artistas contemos lo que necesitamos contar de manera libre y sin miedo. Y de alguna forma este proyecto va de eso, de desprenderse del miedo de no ser aceptado”, afirma la jienense. “Este Ep tiene un subtítulo: a fuego lento. Habla de los guisos, de los cocidos que se hacen con muchas horas. Hago un paralelismo entre la cocina de la abuela y el fast food, ¿no? Yo siempre he querido hacer cocina a fuego lento y esta es mi reivindicación, mi manera de vivir y de sentir la música, que es como me la como me la han mostrado y me la han enseñado siempre”.