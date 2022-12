Ada Parellada ens presenta el llibre Sopes. La cuinera reivindica els valors de les sopes més enllà del mateix aliment: "Et dona aquest moment de comunió, el moment reconfortant, és molt íntima" En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, aposta també per utilitzar la sopera en comptes de l'olla per servir les sopes. Però l'important és "taula i família", perquè la sopa té més valors més enllà del mateix aliment, segons ha dit. A més de tenir "rendibilitat màxima", la sopera i la sopa donen aquest moment de comunió. "És el moment reconfortant del dia, de reunir famílies", ha insistit.

Parellada diu que el llibre apareix per "salvar la humanitat, una altra vegada" després d'haver detectat que se segueixen menjant bastant les sopes, però no se'n fan. "Hem perdut tots els valors de la sopa", ha lamentat sobre la tendència a cuidar menys, especialment plats elaborats o que habituem a comprar ja fets.

La cuinera l'aprofitament i l'homenatge als aliments que es fa amb les sopes: "La sopa no és un plat, són valors ficats en una olla". Assenyala que té molt a veure amb l'economia circular, aprofitant aliments com les carcasses de les aus o els caps i espines dels peixos. "És la meravella. Fas una espècie de veneració o homenatge total a aquell animal que s'ha sacrificat, i en treus el profit de tot plegat", ha insistit.

A més, defensa la importància de fer brous perquè impregna d'aroma la casa. "A banda que t'atrau com un imant, et desperta els sucs gàstrics", ha dit. En aquest sentit, ha explicat l'experiència de com un el gestor d'un menjador escolar que se subministrava d'un càtering extern fer un experiment: plantava una sopa que omplia l'escola d'aromes, i els alumnes arribaven amb més gana de menjar que abans.

Parellada reivindica que la sopa és el plat fonamental, el plat primigeni: "Som Sapiens gràcies a la sopa", ha dit. La cuinera ha explicat com es va descobrir la sopa, un "miracle" que estova la carn per alimentar als febles, alhora que tens la sopa amb nutrients, sabor i temperatura. "Generem solidaritat, som solidaris, o ens eduquem en la solidaritat. I la sopa és solidaritat, és alimentar als febles", ha defensat.