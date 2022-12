Cap de setmana amb xifres rècord

El pont de la Puríssima obre un cap de setmana amb unes molt bones xifres d'ocupació turística. Especialment, a les zones de muntanya. A Puigcerdà estan al 90% d'ocupació i esperen que més clients vinguin "a última hora". La primera part del pont va ser més fluixa amb un 40% d'ocupació, però ara, molts turistes i sobretot famílies, omplen els establiments de les comarques de muntanya. Ho fan, això si, amb les butxaques menys plenes que de costum. Asseguren que enguany "toca retallar" en àpats o serveis com el balneari o les excursions organitzades.

L'altra cara de la moneda: hotels que tanquen

La gran afluència d'esquiadors aquests dies que fa que els hotels ubicats a peu de pistes tinguin una alta ocupació. La situació és diferent, però, pels allotjaments que es troben més allunyats. Tant és així que un de cada cinc hotels de la Cerdanya tanquen durant la setmana perquè no poden assumir l'increment dels costos energètics.

En un hotel de Prullans, a la Cerdanya, han decidit aplicar mesures per estalviar. Una d'elles consisteix a tancar, durant la setmana, les habitacions que queden cara nord, perquè són més fredes. Són 16 de les 38 que tenen. La factura de la llum se’ls ha triplicat, tot i tenir caldera de biomassa, plaques solars tèrmiques i plaques fotovoltaiques.

A la llista per l'estalvi s'hi afegeixen també els bungalows. N'han tancat 12 d'un total de 40, els que queden a la zona de la vall que no té sol. Les sales de restauració més grans, també, tancades excepte aquest pont i pel Nadal on la demanda augmenta. Tot aquest esforç, però, no ha evitat l'acomiadament de 15 persones.

En un altre hotel rural a Meranges no han hagut d'acomiadar ningú, però durant tot el mes de novembre han tancat entre setmana. Gasten molta calefacció perquè moltes nits estan a 10 graus sota zero. Passat aquest pont tornaran a tacar i no obriran fins al 27 de desembre. Tampoc els hi surten els números.

Des de la Federació d'Hostaleria de Lleida preveuen que després de les festes de Nadal augmentaran els establiments que tancaran per què no podran fer front als costos energètics.