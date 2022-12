01:28

Un de cada cinc hotels de la Cerdanya tanquen durant la setmana perquè no poden assumir l'increment dels costos energètics.

Hotels del Pirineu de Lleida, allunyats de les pistes d'esquí, han decidit tancar entre setmana i obrir només els caps de setmana per què no poden assumir les despeses de la llum i el gas que en alguns casos s'han triplicat. També hi ha restaurants que tanquen més dies entre setmana. Des de la Federació d'Hostaleria de Lleida preveuen que després de les festes de Nadal augmentaran els establiments que tancaran per què no podran fer front als costos energètics | PEPA SANGENÍS.