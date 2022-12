"La familia McGrath tiene noticias tristes para compartir con vosotros. Nuestro padre, Bob McGrath, se ha ido hoy. Murió en paz en su casa, rodeado de su familia". Estas son las palabras con las que los familiares de Bob McGrath han anunciado la muerte del actor y músico, conocido en todo el mundo por su trabajo en 'Barrio Sésamo', su familia televisiva. "Lamentamos el fallecimiento de Bob McGrath, un querido miembro de la familia de Barrio Sésamo durante más de 50 años".

Hablamos de uno de los primeros actores que entraron a formar parte del elenco de 'Barrio Sésamo'. Fue en 1969 y durante más de cinco décadas interpretó al amigable vecino, Bob Johnson. La última vez que se metió en este personaje fue en 2017, aunque luego hizo dos apariciones en dos programas especiales, la celebración del 50 aniversario de 'Barrio Sésamo', en 2019, y Street Gang: Cómo llegamos a 'Barrio Sésamo', en 2021. Desde entonces vivía alejado de los focos y el plató que tanta vida, alegrías y éxito le dieron. En todos estos años vivió momentos mágicos, y en todas las entrevistas que le hicieron siempre destacaba dos: el especial navideño que se emitió en la Nochebuena de 1978 y la escena emitida en 1983 en la que se hablaba de la muerte del Señor Hooper, personaje interpretado por su buen amigo Will Lee, fallecido un año antes.

Un hombre familiar entregado a los niños

Bob McGrath creció en Ottawa (Illinois, EE.UU.) y estudió música, primero en la Universidad de Michigan y después en la Escuela de Música de Manhattan. Empezó su carrera profesional como cantante en la serie Sing Along With Mitchö y curiosamente tuvo cierto éxito en Japón. "Fue un cantante venerado en todo el mundo, Bob era un tenor que arrasó en la radio y en los conciertos que dio por todo el planeta, desde Las Vegas a Tokio", recuerdan sus compañeros de 'Barrio Sésamo'. Su álbum Sing Me a Story recibió una nominación en los 7th Annual Independent Music Awards en la categoría de mejor álbum infantil del año. McGrath fue un hombre solidario y participó en todo tipo de eventos para recaudar dinero para los más necesitados. El mundo de los niños le apasionaba, hasta el punto de escribir varios libros.

Bob McGrath con la gran familia de Barrio Sésamo. RTVE

Bob McGrath ha muerto con 90 en su cama, en su rancho de Norwood, Nueva Jersey, donde se instaló con su familia en 2017. Se entregó en cuerpo y alma a la profesión, perro nunca descuidó su vida personal. Se casó con Ann Logan Sperry en 1958 y tuvieron cinco hijos, cinco nietas y tres nietos. Todos le lloran ahora y se consuelan con las muestras de cariño que están recibiendo en las redes sociales. En otro lugar, en el mítico 'Barrio Sésamo' son Epi, Blas, la gallina Caponata, Elmo y Coco quienes lloran la muerte de su amigo.