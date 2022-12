Adrià Gual i Queralt va néixer el 1872, ara fa 150 anys, a Barcelona, i hi va morir el 1943. Va ser un gran artista, un home polifacètic. Pintor i escriptor, dramaturg amb una gran visió per a l'escena, teòric i professor, va crear entitats que han estat la base de la indústria cultural del país. Va europeïtzar la nostra cultura amb representacions en català dels clàssics antics i moderns. En veure com mancava formació per a actors i directors, va crear una escola de teatre. També va introduir a l'estat la figura del director d'escena. El dia que es va topar amb una nova tecnologia, el cinema, hi aplicà tot el seu saber i la seva gran sensibilitat artística.

'La rosada' és una pintura d'Adrià Gual del 1897, un oli sobre tela de tema mitològic MNAC

Gual va ser a tot arreu a primera hora: com a pioner del cinema, la sèrie de TVE Catalunya 'Història del Cinema a Catalunya' li dedica un capítol sencer. És l'avi del director de teatre Joan Maria Gual (Granollers, 1946) i de l'actor Adrià Gual (1943-1986). El seu besnet, Roger Gual, va guanyar el Goya al millor director novell l'any 2003 amb la pel·lícula 'Smooking Room'.

La colla del safrà, Wagner i la natura La família d'Adrià Gual era del Camp de Tarragona, però ell nasqué a Barcelona. De jove ajudava el pare al taller de litografia i se li despertà la passió per l'art. Decidí estudiar dibuix i pintura, en ple Modernisme. Pels colors ocres i groguencs que es van posar de moda a l'època, la versatilitat per a representar la llum, el cel i la terra, el pintor Isidre Nonell funda el 1893 el 'grup del safrà'. Gual hi va compartir aprenentatge amb ell i alguns dels grans, com Joaquim Mir o Ramon Pichot. Composició d'Adrià Gual per a il·lustar el segon acte de Parsifal, de Wagner: El jardí de Klingsor, amb les noies flor Mhac Gual era seguidor de 'l'estètica wagneriana', creia que l'art pot ser 'total', integrant totes les disciplines. El compositor alemany ens fa gaudir de tres melodies alhora, mentre admirem la seva pròpia escenografia, dramatúrgia, el llibret i la música. Per a Gual també era possible ser el creador d'un món artístic tan complet, perquè posseïa excel·lents coneixements pictòrics, una gran imaginació, inventiva i domini del llenguatge i l'espai. Adrià Gual és l'introductor a l'estat de la figura del director d'escena, un element de cohesió que ara ens sembla imprescindible. Com a bon modernista, Adrià Gual tenia en compte la natura com un actor més. Així, i aprofitant l'arquitectura, muntà obres de teatre a indrets com el Parc del Laberint d'Horta, el que ell anomenava el 'Teatre de la Naturalesa'. Una de les representacions va ser 'Ifigenia a Tàurida', de J. W. Goethe, en una versió traduïda per Joan Maragall. Al cap dels anys es va desdir, del teatre a exteriors. Tot geni pot canviar d'idea, oi? El templet del jardí neoclàssic del Parc del laberint d'Horta serví d'escenari per a la posta en escena, ideada per Gual, d'Ifigenia a Tàurida, d'Eurípides

Teatre i cine: tot és escena El seu gran coneixement de la dramatúrgia i l'escenografia el van animar a crear el 'Teatre Íntim', però no pas per a entretenir el públic, sinó pel valor estètic de la posada en escena. Anava aprenent, teoritzant, dissenyant i formant-se com a autor dramàtic. El 1904 Gual és un ferm defensor del cinematògraf. Entusiasmat, accepta dirigir la part artística dels 'Espectacles Graner', instal·lats a les Rambles de Barcelona. El pintor Lluís Graner havia vist als Estats Units el gran èxit de les grans sales de cinemes i va obrir la Sala Mercè i en va fer decorar l'interior per Antoni Gaudí. Les projeccions es feien amb música i diàlegs en directe. Al costat de Gual, un altre pioner del cinema a Catalunya, Segundo de Chomón, s'encarregava de la part tècnica. Aquells anys, Gual tenia un gran èxit com a cartellista. Va ser l'autor del primer cartell de l'Orfeó Català, una obra que es guarda com un tresor a la seu del Palau de la Música. Primer cartell de l'Orfeó Català, dissenyat per Adrià Gual, amb l'escut de Catalunya dalt l'estendard i la muntanya de Montserrat al fons, del 1904 Palau de la Música Catalana Entre 1908 i 1910, Adrià Gual torna a dirigir. L'entitat es diu 'Nova Empresa del Teatre Català'. Fa mans i mànigues i representa des d'obres del grec Èsquil fins als europeus més anomenats com Molière, Shakespeare o Goethe, sense oblidar Pérez Galdós, Maragall, Enric Guimerà o Rusiñol. El 1913, Adrià Gual fa un viatge per Europa i tracta amb professionals del cine: en tornar a Barcelona crea la productora 'Barcinografo'. Tenia socis inversors, i ell escrivia guions, dirigia, vigilava la producció i la distribució. Fins i tot va crear un grup oficial d'actor, amb els mítics Enric Giménez, Emília Baró, Carles Capdevila, Lluís Munt i Joaquim Carrasco. Però les coses no van rutllar, no hi havia prou guanys i Gual va abandonar el projecte al cap d'un any. Història del Cinema a Catalunya Adrià Gual Sisè capítol de la Història del Cinema a Catalunya sobre Adrià Gual: dramaturg i empresari teatral, impulsor i director de l'ECAD, pioner del cinem... Ver ahora