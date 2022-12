Adeu a l'estació més antiga d'Espanya

Després de 168 anys de servei, la nit d'aquest divendres a dissabte l'estació de Sant Andreu Comtal ha vist com hi feia parada l'últim tren de la seva llarguíssima història.

Les obres que des del setembre s'estan fent per reordenar la circulació ferroviària al voltant de la nova estació de La Sagrera obliga a tancar durant una setmana el pas de trens per aquest punt, i quan ho tornin a fer ja passaran per la nova estació de Sant Andreu, soterrada i situada a només uns metres de l'actual.

L'edifici original de l'estació de Sant Andreu Comtal és història viva de la ciutat de Barcelona i sobreviurà. Adif té previst cedir-lo a l'Ajuntament un cop hagi desintal·lat tota la maquinària. El consistori encara no ha definit quin ús se li donarà però ha avançat que vol convertir l'espai en un nou equipament pels veïns del barri.

Afectacions a Rodalies fins al 10 de desembre

Els treballs que Adif està executant per posar en servei el traçat definitiu de l’R2-Nord per l’interior de la Sagrera i la nova estació de Rodalies de Sant Andreu obliguen que entre el 3 i el 10 de desembre, els trens de les línies R2-Nord i R11 comencin i acabin el seu recorregut a l’estació de Montcada i Reixac.

Afectacions a les línies R2-Nord i R11 per les obres a l'entorn de La Sagrera

Per garantir la mobilitat, s'ha establert un dispositiu per dirigir els passatgers fins l’estació de Montcada Reixac-Manresa on poden utilitzar els serveis de les línies R7, R4 i R12. També hi ha serveis complementaris en autobús des de Montcada i Reixac i des de Granollers Centre fins a Sagrera Meridiana, on els viatgers disposen de les línies R7, R4 i R12 de Rodalies així com quatre línies de Metro (L1, L5, L9 i L10). Les obres no afecten el servei a l’Aeroport, que es continua realitzant amb origen i destinació a l'Estació de França.

Renfe recorda que durant aquests dies, com ja ha passat des que van començar les obres a l’entorn de La Sagrera, els títols de Renfe són vàlids per utilitzar el servei de Metro a les estacions afectades. Tota la informació i els horaris es poden consultar als webs www.rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com i www.adif.es, al telèfon d’informació 900 41 00 41, o a l’App Rodalies de Catalunya i Adif, així com als perfils oficials de les xarxes socials (@rodalies, @infoadif i @renfe).