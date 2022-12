L'estació de Sant Andreu Comtal ja és història

Les obres que des del setembre s'estan fent per reordenar la circulació ferroviària al voltant de la nova estació de La Sagrera obliga a tancar durant una setmana el pas de trens per l'estació de Sant Andreu Comtal, que ja no tornarà a obrir portes. A partir d'ara els trens passaran per la nova estació de Sant Andreu, soterrada i situada a només uns metres de l'actual.

L'edifici original de l'estació de Sant Andreu Comtal és història viva de la ciutat de Barcelona i feia 168 anys que donava servei. De fet, és l'estació que està en funcionament més antiga d'Espanya. L'edifici sobreviurà peerquè Adif té previst cedir-lo a l'Ajuntament un cop hagi desintal·lat tota la maquinària. El consistori encara no ha definit quin ús se li donarà però ha avançat que vol convertir l'espai en un nou equipament pels veïns del barri.